Cadde ortasında kalan ev, görenleri şaşırtıyor: 'Adamın biri yolun buradan geçip geçmediğini sordu'

Elazığ'da yol inşaatının ortasında kalan ev, sürücüleri ve görenleri şaşkına çeviriyor. Sürücülerin şaşırdığını belirten ev sahibi, "Bir gün annemle otururken kapı çaldı, adamın biri yolun buradan geçip geçmediğini sordu. Geçenlerde de şoförün birisi yolun devam ettiğini düşünerek bahçe duvarına çarpmıştı" dedi.

Merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde yaklaşık 1 yıl önce yol yapımına başlandı. Yapı sahiplerinin çoğuyla anlaşma sağlanırken, 600 metrekarelik evi güzergahta kalan Muhammet Aksuoğlu (38) ise belediyeyle şuyulandırmada uzlaşamayınca satmama kararı aldı. Bu süreçte yolun yapımına devam edildi. Çalışma tamamlandığında Aksuoğlu'nun evi, yolun ortasında kaldı. Olay mahkemeye taşınırken, yolda ulaşım ise tek şeritten sağlanmaya başlandı. Yolun ortasında kalan ve araçları tek şeritten ilerlemek zorunda bırakan ev görenleri şaşkına çevirirken, ev sahipleri sürücülerin her zaman durarak yol tarifi istediğini söyledi.

"Bir şeritten araçlar gidiyor, diğer şeritteyse sürücüler evi görünce dönmek zorunda kalıyor"

Çocukluğundan itibaren bu evde yaşadığını belirten Muhammet Aksuoğlu, "Burası bayağı uzun vadeli bir konu. 2016 yılından itibaren bir şuyulandırma durumu var. En sonunda yol çalışmasına karar verdiler. Burada bazı evler depremde yıkılmıştı ve bazıları da anlaşarak yıkıldı. Benim annem en başından itibaren evinin yıkılmasını istemiyordu. 60 yıldır burada yaşıyor. En sonunda yol çalışması başladı. Verdikleri fiyatta anlaşamayınca biz de mahkeme yolunu seçtik. Biz ne yola karşıyız ne de bu yapılan hizmete karşıyız. Burası bizim mahallemiz, yol yapıldığı zaman biz de faydasını göreceğiz. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları döneminde bizim mahallemize çok hizmet yapıldı. Biz kendisinden razıyız. Bizim Belediye ile veya Başkanımızla bir sıkıntımız yok. Başkanımızın bizim buradaki mağduriyetten haberi olmadığını düşünüyoruz. Bir şeritten araçlar gidiyor, diğer şeritte ise sürücüler evi görünce dönmek zorunda kalıyor" diye konuştu.

"Kapı çaldı, adamın biri yolun buradan geçip geçmediğini sordu"

Aksuoğlu, "Bir gün annemle otururken kapı çaldı, adamın biri yolun buradan geçip geçmediğini sordu. Biz de kendi aramızda biraz güldük. Geçenlerde de şoförün birisi yolun devam ettiğini düşünerek bahçe duvarına çarpmıştı. Buranın bir an önce yapılması hepimiz için hayırlı olur. Görüntü hiç güzel değil. Konunun bu kadar uzamasına da gerek yok. Başkanımız bu zamana kadar kimseyi mağdur etmedi, bizleri de etmeyeceğini düşünüyoruz. Annem 85 yaşında, biz anneme diyoruz 'Yol gelip eve dayandı, ev yıkılacak'; o da bize 'Yok yok benim evim yıkılmaz' diyor. Belki onun duaları sayesinde bu kadar uzadı. Evimiz tam yolun ortasında kalmış. Yol manzaralı evimiz var" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ