Buzağı ve Küçükbaş Hayvan Desteklemeleri İçin Son Başvuru Tarihi 2 Aralık

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 yılı 1. dönem buzağı, malak, kuzu, oğlak desteklemeleri için son başvuru tarihinin 2 Aralık 2024 Pazartesi günü olduğunu belirterek yetiştiricileri uyardı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "2024 yılı 1. dönem buzağı, malak, kuzu, oğlak destekleme başvuruları için son tarih 2 Aralık Pazartesi olup başvuru yapmayı unutmayın. Büyükbaş hayvan desteğinde başvurular bireysel veya üyesi olunan tarımsal örgüt üzerinden yapılabilmektedir. Bireysel başvurular il veya ilçe müdürlüklerine, tarımsal örgüt üzerinden yapılacak başvurular ise üyesi olunan birlik veya kooperatife yapılmaktadır. Küçükbaş hayvan desteğinde başvurular üyesi olunan tarımsal örgüt üzerinden yapılmaktadır. Tarımsal örgüt olmayan illerde bireysel başvurular il veya ilçe müdürlüklerine yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN