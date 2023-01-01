Buz gibi havada ateş başında halaylı yeni yıl coşkusu Yerel Haberler Buz gibi havada ateş başında halaylı yeni yıl coşkusu Erzincan'da yakılan ateşin başında havai fişek gösterisi eşliğinde halaylarla 2023'e girildi Erzincan'da hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu yeni yıla dakikalar kala, 2023'e yakılan dev ateşin etrafında davul zurna eşliğinde... Buz gibi havada ateş başında halaylı yeni yıl coşkusu Erzincan'da yakılan ateşin başında havai fişek gösterisi eşliğinde halaylarla 2023'e girildi ERZİNCAN - Erzincan'da hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu yeni yıla dakikalar kala, 2023'e yakılan dev ateşin etrafında davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek girildi. Havai fişek gösterisiyle gece aydınlandı. Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde yeni yıla coşkuyla girildi. Restauranın bahçesinde yakılan dev ateşin etrafında toplanan çok sayıda vatandaş, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek 2023'ü karşıladı. Coşkunun zirve yaptığı anlarda saat 00: 00'ı gösterirken 10'dan geriye sayılarak 2023'e havai fişek gösterisiyle renk katıldı. Eksi 10 dereceyi bulan soğuk havada yakılan ateşle ısınan ve uzun süre halay çekerek eğlenen vatandaşlar, yeni yılda iyi dilek temennisinde bulundular. Geçen yılın sönük geçtiğini belirten vatandaşlar, "2022 hiç umulan bir yıl olmadı. 2023'den beklentilerimiz çok. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olmasını arzu ediyoruz. Tüm halkımıza, devletimize yeni yıl güzellikler getirsin" ifadelerinde bulundular. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir Erzincan Yerel Haberler

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