Büyükşehirlerde otomobiller artık saatlik kiralanıyor - Haberler

BURSA (İHA) - Metropol şehirlerde taksi bulmak zorlaşınca saatlik ve dakikalık araç kiralamak daha cazip hale geldi. Artan talep üzerine kendilerini geliştiren kiralama ofisleri bünyelerine yavaş yavaş elektrikli araçlar ve elektrikli motosikletleri de dahil etmeye başladı.

Bursa'da faaliyet gösteren EFS Motors da 23 Nisan Mahallesi'nde yeni kiralama ve alım satım merkezinin açılışı gerçekleştirdi.

Bursa ve çevre illerden çok sayıda müşteri ve misafirin katıldığı açılışta kiralanmayı bekleyen otomobiller renkli görüntülere sahne oldu.

Dualar eşliğinde kesilen açılış kurdalesinin ardından açıklamalarda bulunan şirket yöneticisi Akın Alakaş, "Büyük şehirde taksi bulmak artık deveye hendek atlatmak gibi bir şey oldu. Bunlar bizi, şehir içinde farklı ulaşım alternatiflerine yöneltiyor. Bazı yerlerde dakika bazında kiralanan otomobiller zor zamanlarda hızır gibi imdada yetişiyor. Bu araçlara elektrikli otomobiller ve elektrikli motosikletler de dahil oldu. Önceliğimiz müşteri memnuniyeti ve üst düzey hizmet olacak. Bizi bu özel günden yanlız bırakmayarak aramızda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel