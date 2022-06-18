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Büyükşehirle her yol Sakaryaspor'a çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehirle her yol Sakaryaspor'a çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin merkezinde bulunan trafik yön ve bilgi tabelalarını, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'un logosunun yer aldığı 'Stadyum' tabelaları ile donatıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin merkezinde bulunan trafik yön ve bilgi tabelalarını, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'un logosunun yer aldığı 'Stadyum' tabelaları ile donatıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'un armasını trafik tabelalarına nakış gibi işliyor. Daha önce stadyuma çıkan güzergahlarda bulunan bordürleri yeşil-siyah renklere boyayarak farkındalık oluşturan Büyükşehir, bu kez şehrin tüm yön ve bilgi trafik tabelalarına yerleştirdiği 'Stadyum' yön tabelalarına Sakaryaspor'un logosunu ekledi. Yapılan açıklamada, Sakaryaspor'un şampiyon olduğu sezonda şehirde farkındalık oluşturacak çalışmalara bir yenisini daha eklendiği ifade edilerek, stadyuma ulaşımların da yön tabelalarıyla bilmeyenler için kolaylık sağlayacağı dile getirildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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