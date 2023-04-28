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Büyükşehire ait resmi toplu ulaşım araçları 1 Mayıs'ta ücretsiz

Büyükşehire ait resmi toplu ulaşım araçları 1 Mayıs'ta ücretsiz

Yerel Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvay seferlerini 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvay seferlerini 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek. 1 Mayıs Pazartesi günü vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin siyah plakalı otobüsleri ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayından ücretsiz olarak yararlanabilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 Mayıs Yerel Haberler

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