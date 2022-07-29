Büyükşehirden üreticilere yüzde 50 hibeli sera desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seracılığın yaygınlaştırılması ve çiftçilerin pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri amacıyla yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu ve sera naylonu desteği veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seracılık yapan üreticilerin modern seralarda üretim yaparak pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri ve gelirlerinin artırılması amacıyla "Seracılığı Geliştirme Projesi" çerçevesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu ve sera naylonu desteği veriyor. Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, 5 Ağustos'a kadar talepte bulunabilecek. Büyükşehir belediyesince sıfırdan kurulup, çiftçilere teslim edilecek seralar 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda toplam 512 metrekare alandan oluşuyor. Modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip seralar, Kocaeli'ndeki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Kurulan seralar kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava koşullarına karşı mekanik mukavemeti artırarak üretime katkı sağlayacak. Destek olarak verilecek modern seraların naylonu 36 aylık kullanım süresine sahip. Hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutan sera naylonları ilaçlama sayısını azaltıyor, daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünlerin yetişmesini sağlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce il genelinde bin 300 çiftçiye 2 bin top sera naylonu ve 70 modern sera yapımı desteği verildi. - KOCAELİ