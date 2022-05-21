Büyükşehirden sokak hayvanlarına mobil kısırlaştırma - Haberler

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Büyükşehirden sokak hayvanlarına mobil kısırlaştırma

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehirden sokak hayvanlarına mobil kısırlaştırma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Kısırlaştırma Aracı ile Kocaeli'nin tüm ilçelerini dolaşarak sokak hayvanlarının muayenelerini yaparak kısırlaştırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Kısırlaştırma Aracı ile Kocaeli'nin tüm ilçelerini dolaşarak sokak hayvanlarının muayenelerini yaparak kısırlaştırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mobil Kısırlaştırma Aracı, Kocaeli'nin tüm ilçelerine giderek sokak hayvanlarını muayene ediyor. Geçici bakımevine ulaştırılmakta güçlük çekilen sokak hayvanlarına hizmet veren mobil kısırlaştırma aracı, sokak kedilerini yerinde muayene edip, kısırlaştırma ve aşılama çalışmaları yapıyor. Sokak kedilerini kısırlaştırmak isteyen vatandaşlar, belediyeden sokak hayvanı olduğuna dair yazı alması ve bakımlarını üstlendiklerine dair randevu almaları gerekiyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Veteriner, Kocaeli, Yerel, Haberler

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