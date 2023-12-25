Büyükşehirden 'şehit' hassasiyeti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehitler için ulaşım araçlarına siyah kurdele ve Türk bayrağı astı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için toplu ulaşım araçlarına siyah kurdele astı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye, geçen Cuma ve Cumartesi günleri Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberlerle yasa boğulurken, saldırılarda 12 asker şehit oldu. Hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Çerçioğlu; "Her şartta vatanımızın korunmasında görev alan ve şehit olan kahraman askerlerimizi unutmayacağız. Şehitlerimizin ailelerine ve ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN