Büyükşehirden günde 500 ton asfalt - Haberler

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Büyükşehirden günde 500 ton asfalt

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehirden günde 500 ton asfalt

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlamak adına Kayseri merkezindeki çalışmalarda kullandığı asfalt miktarı günlük 534 ton oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlamak adına Kayseri merkezindeki çalışmalarda kullandığı asfalt miktarı günlük 534 ton oldu.

Sürekli olarak gelişen ve genişleyen Kayseri'de, yeni yol yapımı ile yol yenileme çalışmaları çerçevede dökülen asfalt miktarında Kayseri, 3 yıl içerisinde kent merkezindeki yollara dökülen asfalt miktarı toplam 585 bin ton olurken, gün başına düşen asfalt miktarı da 500 tonu aştı. Kayseri'de ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale dönüştürmek için gerek alt ve üst geçitler, gerekse yeni yollar ile yenilenmesi gerekli yolları yenilemek noktasında gayretlerini sürdüren Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile 3 yıl içerisinde dökülen asfalt miktarını sürekli olarak arttırdı.

Buna göre 2019 yılında toplam 159 bin ton sıcak asfalt dökülürken, 2020 yılında 195 bin ton, 2021 yılında ise bu rakam 231 bin tona ulaştı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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