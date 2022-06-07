Büyükşehirden ev kadınlarına yangın ve acil durum eğitimi - Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOBİTEM ekipleri, ev hanımlarına yangın ve acil durum eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), eğitim hizmetleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede KOBİTEM, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüyle birlikte ev hanımları için yangın ve acil durum eğitimi verdi.

KOBİTEM eğitim alanında gerçekleştirilen eğitimde; evde güvenli yaşam, evlerde yangın sebepleri, yangın önleme ve söndürme teknikleri, ev kazaları sonucu oluşan yaralanmalarda ilk yardım, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler aktarıldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde yağ yangınları, portatif söndürücülerin kullanımı, yangın alarm sistemleri, araç yangınlarında akünün devre dışı bırakılması, LPG'li araçlarda gaz kesme vanası kullanımı gibi çalışmalar yapıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel