Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'empati parkuru' kurdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından bedensel engeli vatandaşları daha iyi anlayabilmek adına "empati parkuru" oluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde kurulan parkurda, gözleri bağlanan her yaştan katılımcı, günlük yaşam becerilerinden, hobi ve spora kadar birçok işi yapmayı denedi.

Yine tekerlekli sandalyede empati yapan vatandaşlar, parkura yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayatın her alanında özel vatandaşlarla omuz omuza olduklarını belirterek, "Ne kadar anlayabilirsek o kadar insanız düşüncesiyle onları biraz da olsa anlayabilmek için empati parkuru kurduk. Onlar gibi bakmak, onlar gibi hissetmek ve onlar gibi yürümek için farkındalık oluşturduk. Sağlıklı her insan, her an engelli bir birey olma adayıdır. Her zaman bunun bilincinde olmalı ve engelli vatandaşlarımız ile el ele vererek onların toplum hayatında her şartta var olabilmelerini sağlamak ve tüm engelleri ortadan kaldırmak için gayret göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.