Büyükşehirden 20 bin aileye Ramazan yardımı

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahipleri için gıda yardımı hazırladı. Hayırseverlerin de ilave katkılarıyla 17 ilçede toplam 20 bin aileye ulaştırılacak yardımların dağıtımına başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ramazan ayının insanlar arasında birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkısı var" dedi.

Sosyal belediyecilikte insana dokunan hizmetlerine başarıyla devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini belirleyip kayıt altına almak amacıyla sosyal incelemelerini sürdürüyor. Ev ziyaretlerinde tespit edilen ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayan belediye, desteklerine devam ediyor.

Ramazan ayına sayılı günler kala 20 bin aile için gıda yardımı hazırlayan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yardımların sahiplerine zamanında ulaştırılması için 40 kişilik ekip oluşturdu. Her gün sabahın erken saatlerinde 15 araca yüklenen depolardaki gıda paketleri, ilçelerdeki sahiplerine teslim edilmek üzere yola çıkıyor. Tüm ilçelerde günde yaklaşık 500 adresteki ihtiyaç sahibine ulaşan ekipler, paketleri elden teslim ediyor.

21 Mart'ta başlayan dağıtımlar Ramazan ayı öncesinde tamamlanacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Geçen yıl, Ramazan ayında 16 bin aileye yardım paketi göndermiştik. Bu sene talep daha fazla oldu. Sosyal incelemelerimiz neticesinde yardımda bulunacağımız ihtiyaç sahibi aile sayısını 20 bine çıkardık. Belediye olarak hazırladığımız gıda paketlerimize ilaveten hayırseverlerimizin yardımlarının dağıtımını da üstlendik. Ekiplerimizi oluşturarak dağıtımlara başladık" diye konuştu.

Tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ramazan ayı, insanlar arasında toplumsal dengenin sağlandığı müstesna zamanlardır. Karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu yerde huzur vardır, barış vardır. Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkısı var. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yılın her ayında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. Desteklerimizi artırarak yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu vesile ile hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı. - SAMSUN