Büyükşehirde 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi düzenlendi - Haberler

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Büyükşehirde 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehirde 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personelini kazalardan korumak, daha güvenli ve daha sağlıklı hizmet vermek için 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği' Eğitimi düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personelini kazalardan korumak, daha güvenli ve daha sağlıklı hizmet vermek için 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği' Eğitimi düzenledi.

Kayseri'de yerel yönetim hizmetlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, hizmet üreten personelini korumaya ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede personeline sık sık eğitimler ve seminerler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez de 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' gerçekleştirdi. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitim programında temel iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin belediye personeline eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı Güvenliği Şube Müdürü Murat Çetin ve B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Hüseyin Kaya'nın verdiği eğitimde, 'insan hakları bildirgesi, iş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği, iş kazası ve meslek hastalığı' gibi başlıklarda katılımcılara bilgiler verildi. Kayseri'de bir taraftan altyapı ve sosyo-kültürel hizmetlerin yürütülmesini gerçekleştirirken, diğer taraftan istihdam ettiği personelini de gözeten Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesi ve istihdam ettiği personelin iyi şartlarda hizmet verebilmesi ile kendini geliştirmesi anlamında hizmet içi eğitimlerini çeşitlendirerek sürdürüyor.

Bu anlamda 'ilk yardım, iş güvenliği ve sağlığı, süt ve süt ürünleri, öfke kontrolü ve psikolojik sağlamlık, yerel destek ekipleri, öz saygı, öz şefkat, motivasyon ve kişisel verileri koruma kanunu' gibi konularda eğitim ve seminerler gerçekleştirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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