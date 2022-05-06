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Büyükşehir yaya güvenliği için görevde

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir yaya güvenliği için görevde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde sürdürülen kaldırım yolu boyama çalışmaları Serdivan 32 Evler Caddesi'nde devam etti.

SERDİVAN, SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde sürdürülen kaldırım yolu boyama çalışmaları Serdivan 32 Evler Caddesi'nde devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından şehir genelinde yürütülen kaldırım yolu boyama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Serdivan'da bulunan 32 Evler Caddesi'ndeki kaldırım boyalarını yenileyen Büyükşehir ekipleri, Sakarya genelinde yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha kazandırmış oldu. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Şehrimizde yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha eklemiş olduk. Yaya güvenliğini artırmak adına yaptığımız boyama çalışmaları sayesinde kazaların önüne geçmiş oluyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Trafik Şube Müdürlüğü, Serdivan, Sakarya, Yerel, Haberler

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