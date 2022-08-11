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Büyükşehir tüm ekipleriyle görev başında

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Büyükşehir tüm ekipleriyle görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan sağanak dolayısıyla 763 kişilik ekiple olumsuzluk yaşanan noktalara anında müdahale etmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan sağanak dolayısıyla 763 kişilik ekiple olumsuzluk yaşanan noktalara anında müdahale etmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısının ardından kent genelinde teyakkuzda ve meydana gelen olaylara anında müdahale ediyor. Sağanakla birlikte olumsuzluk yaşanan bölgelerde ekipler su baskınlarının önlemek için gerekli çalışmaları yapıyor. Büyükşehir'e bağlı İSU, İtfaiye Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı ve Alo 153 personelleri sabah saatlerinden itibaren olumsuzluk yaşanan bölgelerle ilgili gerekli müdahaleleri yerine getiriyor. - KOCAELİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yerel Haberler

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