Büyükşehir trafikte yaya önceliğine dikkat çekiyor - Haberler

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Büyükşehir trafikte yaya önceliğine dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir trafikte yaya önceliğine dikkat çekiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaya güvenliği ve önceliğine dikkat çekmek için geçitlerde 'Önce Yaya' sembolüyle farkındalık oluşturuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaya güvenliği ve önceliğine dikkat çekmek için geçitlerde 'Önce Yaya' sembolüyle farkındalık oluşturuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaya güvenliği için geçitlerde farkındalık oluşturacak çalışmaları bir bir tamamlıyor. Trafikte yaya önceliğini ve güvenli geçişleri sağlamak adına geçitlere çizilen 'Önce Yaya' sembolüyle araç sürücülerinin dikkatleri çekiliyor.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan görseller ile vatandaşlara geçiş üstünlüğü sağlanıyor, aynı zamanda geçişler güvenli hale getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yaya güvenliğini sağlamak, geçişleri daha sağlıklı hale getirmek ve araç sürücülerinde farkındalık oluşturmak adına çalışmaların devam edeceği ifade edilerek, sürücülerden yayalara yol vermeleri hususunda duyarlılık çağrısı yapıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Yerel, Haberler

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