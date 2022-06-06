Büyükşehir tarihi kalede empati parkuru kurdu, gençlerin sırdaşı oldu - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından bedensel engeli olan vatandaşları daha iyi anlayabilmek adına tarihi Kayseri Kalesi'nde Empati Parkuru kurdu. Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesindeki Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin uygulamaya koyduğu 'Sırdaşın Olayım' isimli psikolojik destek projesi de kalede vatandaşlara tanıtıldı.

Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hayata geçiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesindeki Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin uygulamaya koyduğu 'Sırdaşın Olayım' isimli psikolojik destek projesi ile Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin özel engelli vatandaşlar ile empati kurulmasını amaçlayan 'Empati Parkuru' etkinlikleri, tarihi Kayseri Kalesi'nde yapıldı.

PARKURA GİREN GENÇLER ZORLANDI, EMPATİ KURDU

Psikolojik her türlü soruna, whatsapp üzerinden sunduğu ücretsiz psiko-sosyal destek hattı ile sesli ve görüntülü psikolojik destek sağlayarak, sorunlara gençlerle el ele çözüm bulmayı amaçlayan KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin 'Sırdaşın Olayım' adlı projesinin tanıtımı ve destek faaliyetlerinin gerçekleştirildiği etkinlikte, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından, görme, işitme ve bedensel engellileri anlamak için oluşturulan 'Empati Parkuru'nda, çoğunluğu genç ve çocuklardan oluşan vatandaşlara, farkındalık sağlandı. Empati parkurunda gözleri bağlanan, kulakları kapatılan ve tekerlekli sandalyeye oturtulan vatandaşlar, engelli vatandaşların yaşadıklarını anlamaya ve empati kurmaya çalıştı. Parkur deneyimini yaşayan vatandaşların ortak izlenimleri, "Çok zor. Onlara yardım edeceğim. Onlar her gün yaşıyor" şeklinde oldu.

GÖNÜLLÜ ÜNİVERSİTELİ GENÇLER DE ETKİNLİĞE KATKIDA BULUNDU

Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşları tarafından gerçekleştirilen 'Sırdaşın Olayım' ve 'Engelli Parkuru' isimli etkinliklerde gönüllü olarak görev alan üniversiteli öğrenciler de ziyaretçilere yardımcı olmaya gayret gösterirken, bu anlamlı farkındalığa katkıda bulundu.

"ETKİNLİĞE 10 KİŞİDEN 8'İ DUYARLILIK GÖSTERİYOR"

Etkinlikte gönüllü olarak görev alan Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, insanların bir engellinin günlük yaşadıklarını anlamanın, bunları hissederken onların yanında olmanın ve onlara yardımcı olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ve bir farkındalık oluşturduğunu ifade ederek, vatandaşların da etkinliğe ilgi gösterdiklerini söyledi. Her 10 kişiden 8'inin etkinliğe duyarlılık gösterdiğini dile getiren gönüllü öğrenciler, "Engelliler için farkındalık oluşturmak için empati parkurunda yardımcı olmaya geldik. Burada gönüllü olmak bizim için çok gurur verici bir şey. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinliğe, genellikle genç ve çocukların ilgi gösterdiğini ifade eden öğrenciler, vatandaşların artık engellilere karşı daha duyarlı olduğunu aktararak, vatandaşların 10 kişinden 8'inin duyarlılık gösterip etkinliklere katıldığını ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

"BÖYLE YAŞAMAK ÇOK ZORMUŞ"

Üniversiteli gönüllülerden birisi ise 9 yaşlarında bir çocuğun tekerlekli sandalyeyi denediğini, sonrasında da "böyle yaşamak çok zormuş" dediğini ve çocuğun o cümlesinden çok etkilendiklerini belirterek, etkinliğin farkındalık oluşturmak adına faydalı olduğunu paylaştı.

Gönüllü üniversiteliler ayrıca, 'Sırdaşın Olayım' projesini de duyduklarında çok mutlu olduklarını kaydederek, insanların kendisini daha çok yalnız hissettiklerini, pandemiden sonra insanların psikolojisinin daha çok bozulduğunu dile getirerek, bunun çok güzel, önemli bir proje olduğunu düşündüklerini anlattılar ve projeden dolayı gençler adına teşekkür ettiler.

Etkinliklerde, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ile Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ile üniversiteli gönüllü öğrenciler yer aldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel