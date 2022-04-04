Büyükşehir "Şefkat Köprüsü" kuruyor - Haberler

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Büyükşehir "Şefkat Köprüsü" kuruyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı'nda yardıma muhtaç vatandaşlarla, onlara yardım etmek isteyen hayırseverleri buluşturuyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı'nda yardıma muhtaç vatandaşlarla, onlara yardım etmek isteyen hayırseverleri buluşturuyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı dolayısıyla bağış yapmak isteyen vatandaşlarla, yardıma muhtaç vatandaşlar arasında köprü oluyor. Kardeşlik, birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olan Ramazan Ayı'nda vatandaşların gerçekleştireceği hayırları, daha hızlı ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç vatandaşlarla, onlara yardım etmek isteyen vatandaşlar arasında Şefkat Köprüsü kuruyor.

Şefkat Köprüsü kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, "sefkatkoprusu.com" internet adresinden ve Alo 153'ten detaylı bilgi edinebiliyor. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan, Yerel, Haberler

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