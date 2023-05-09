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Büyükşehir seçimde hasta ve engelli nakil araçları ile görev yapacak

Büyükşehir seçimde hasta ve engelli nakil araçları ile görev yapacak

Yerel Haberler

Muğla'nın 13 ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy kullanacak hasta, yatalak ve engelli vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları vatandaşların hizmetinde olacak.

Muğla'nın 13 ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy kullanacak hasta, yatalak ve engelli vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları vatandaşların hizmetinde olacak. Büyükşehir Belediyesi 19 hasta nakil ambulansı, hasta ve engelli nakil aracı, 41 personelle 14 Mayıs seçimleri için oy kullanacak yatalak, hasta ve engelli vatandaşları sandığa götürecek.

444 48 01 Çağrı Merkezi üzerinden Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşan vatandaşlar seçim günü evlerinden alınarak oy kullanacakları sandıklara götürülecek. Taşıma hizmeti ilçeler arası değil sadece ilçe içinde yapılabilecek. Seçimlerde vatandaşların demokratik haklarını kullanması, uzman ekiplerle sağlıklı bir şekilde sandıklara ulaşması için Büyükşehir ekipleri görev başında olacak. - MUĞLA

Muğla Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

14 Mayıs Muğla Yerel Haberler

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