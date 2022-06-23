Büyükşehir personeline 'Orman Yetiştirme ve Bakım' sertifikası

Kayseri Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı personeline belgelerini takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'nda görevli 50 personel, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi ulusal yeterliliğinde belirtilen şartlara göre gerçekleştirilen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olarak, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni almaya hak kazandı. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sertifika takdim törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen katıldı. Sertifika Takdim Töreni'nde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, nitelikli personelle çalışma isteği ve kurumsallığı arttırma çalışmaları neticesinde Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personele yeterlilik belgesi aldırma çalışmalarının sona erdiğini söyledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, personelin bu eğitimleri başarıyla geçtiklerini ve belgelerini almaya hak kazandıklarını ifade ederek, "Bu belge uluslararası geçerliliğe sahip bir belge, Mesleki Yeterlilik Belgesi adı altında geçiyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu belgeyi kullanabilme şansına sahipsiniz. Orman Yetiştirme ve Bakım Sertifikası olarak nitelendirdiğimiz bu belgeyi her yerde gönül rahatlığıyla kullanabilecekler. Arkadaşlarımız zaten işin ehli, güzel bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar, bir de sertifikalarını almak suretiyle daha yetkin, daha nitelikli olarak bizlere katkıda bulunacaklar" diye konuştu. Bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı personele teşekkür eden Öztürk, "Sayın Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç adına ve kurumumuz adına sizlere çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir ise gece gündüz demeden çalışmaya ve gayret göstermeye devam edeceklerini belirterek, "İdarecilerimize ve en başta Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a bize gösterdiği ilgi dolayısıyla ayrıca teşekkürlerimizi arz ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, personele sertifikaları takdim edilerek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel