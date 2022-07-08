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Büyükşehir otobüsleri bayramın ilk 2 günü ücretsiz

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir otobüsleri bayramın ilk 2 günü ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için Kurban Bayramı'nın ilk 2 günü belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için Kurban Bayramı'nın ilk 2 günü belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.

Denizlililerin rahat ve huzur içinde bir Kurban Bayramı tatili geçirebilmeleri için tüm hazırlıklarını yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayramda mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için belediye otobüslerini bayramın ilk 2 günü ücretsiz yaptı. Buna göre 9 Temmuz 2022 Cumartesi ve 10 Temmuz 2022 Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücret alınmayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'de nöbetçi ekipler vatandaşlar için hizmette olacak. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı DOST Partisi Yerel Haberler

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