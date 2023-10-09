Büyükşehir Meclisi 94 Maddeyi Karara Bağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 94 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Daha sonra mecliste 50 asıl, 44 ek olmak üzere toplam 94 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Meclis üyeleri, Melikgazi ilçesinde bulunan Kartal Bulvarı isminin Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı olarak değiştirilmesi talebini görüşerek, oy birliği ile kabul etti. Gündem maddeleri arasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu misafir takım tribününde güvenlik tedbirlerinin alınması için ödenek aktarılması amacıyla Kayseri Valiliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi de görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Meclis üyeleri, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Erciyes Mahallesi'nde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.'ye tahsis edilmesi talebini görüştü. Başkan Büyükkılıç, "Yüksek İrtifa Merkezi'nde olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu, UEFA standartlarına uygun 6 saha yapılmış durumda. İnşallah Spor A.Ş. marifetiyle şehrimize gelecek yurt içinden ve yurt dışından misafir takımlara hizmet sunmak amacıyla çalışma yapıyoruz" diye konuştu. Talep, oy birliği ile kabul edildi. Meclis'te, Bünyan ilçesi Kahveci Mahallesi'nde yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle ev ve aracı zarar gören Turan Kılıçer'e nakdi yardım yapılması talebi de oy birliği ile kabul edildi.

Büyükkılıç, Bünyan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek; "Kahveci Mahallesi'nde ve o bölgede olan sel felaketi nedeniyle zarar gören kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Kırsal Daire Başkanlığımızı, Fen İşlerimizi ve Bünyan Belediyemizi hızlı bir şekilde normalleştirme sürecine verdiği anlamlı çalışmalardan dolayı tebrik ve teşekkür ediyoruz. Mahallemiz pırıl pırıl oldu" diye konuştu. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da bu desteğin çok anlamlı olduğunu belirterek, Başkan Büyükkılıç'a, ekibine ve meclis üyelerine teşekkür etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) düzenlediği 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda tarihe sahip çıkan 2 proje ve 8 farklı uygulaması ile Tarihi Kentler Birliği'nin en büyük ödülü olan Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'ne layık görüldüğünü hatırlattı. Yalçın, "Sayın Başkanım, şahsınızda emeği geçen bütün arkadaşları kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bir de Kayseri ansiklopedisinin altıncı ve son cildi bize sunuldu. Çok teşekkür ediyoruz. Kayseri bir eser daha kazanmış oldu, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile ilgili Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, meclis üyelerine o projeyi görmelerini tavsiye etti.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ