Muğla Büyükşehir, 'Kırsaldaki Çınarlar' Projesi Kapsamında Hizmetlerini Sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi "Kırsaldaki Çınarlar" projesi ile kırsalda yaşamını sürdüren yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için evlerine giderek ihtiyaç duydukları konularda destek veriyor. Ekipler, proje kapsamında vatandaşların birçok eksiğini gideriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü yaşlıların rahat, huzurlu ve kaliteli bir yaşlılık dönemi geçirebilmesi için desteklerini sürdürüyor. Kırsaldaki Çınarlar hizmeti ile Muğla'da yaşayan yaşlı vatandaşların yaşamını kolaylaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında 2017 yılından bugüne kadar 668 aileye 8 bin 590 kez hizmet verdi.

YAŞLILARIN HAYATI KOLAYLAŞIYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler önceden randevu alınan evlere gidip tüm temizliği yapıyor. Temizlik işlerinin yanı sıra evlerin merdiven basamaklarına kaymaz bant yapımı, baston altı lastiklerin yenilenmesi gibi düşme önleyici çalışmalar ile musluk değişimi, TV kanallarının ayarlanması, küçük boya işlerinin yapılması, ampul ve perde takılması gibi küçük tamiratları da yaparak yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

668 AİLEYE 8 BİN 590 KEZ HİZMET VERİLDİ

İlk olarak Menteşe, Ula, Yatağan, Kavaklıdere ve Milas ilçelerine hizmet vermeye başlayan "Kırsaldaki Çınarlar" ekipleri, 26 Eylül 2019 tarihinden itibaren 13 ilçeye de hizmet vermeye başladı. Bugüne kadar Menteşe ve Ula'da 248 aile 2 bin 211 kez, Yatağan ve Kavaklıdere'de 135 aile 969 kez, Milas'da 81 aile 2 bin 293 kez, Bodrum'da 43 asile 639 kez, Marmaris ve Datça'da 22 aile 649 kez, Fethiye ve Seydiekemer'de 73 aile 938 kez, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de ise 66 aile 891 kez olmak üzere toplam 668 aileye 8 bin 590 kez hizmet verildi.

ANKA / Yerel