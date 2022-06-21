Büyükşehir kentin 100 yıllık imar sorununu çözdü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentin 100 yıllık imar sorununu geliştirdiği özverili çalışmayla çözdü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'un güçlü bir imar planına kavuşması için üzerinde titizlikle durduğumuz çalışmaları sonuçlandırdık ve yeni imar yönetmeliğimiz Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre hayata geçen imar yönetmeliği sayesinde ilimiz modern yapılaşmanın en önemli kentlerinden birisi olacak" dedi. Söz konusu yönetmeliğin 18 Haziran tarihinde yayımlandığını anımsatan Başkan Sekmen, "Şehrimizin tarihi, kültürel, demografik, iklimsel ve yöresel şartlarını gözeterek hazırladığımız imar yönetmeliğimiz 18 Haziran tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Bundan böyle ilimiz sınırlarındaki tüm yapılaşma ve ruhsat işlemleri Erzurum'un kendi İmar Yönetmeliği'ne göre verilecek. Böylelikle yatay yapılaşmanın ve modern mimarinin en güzel örnekleri kadim kentte hayat bulacak" diye konuştu.

"Korunan Tarih Dönüşen Şehir" Vurgusu

Başkan Mehmet Sekmen, kentsel dönüşümde adeta bir manifesto olarak telakki edilen "Korunan tarih dönüşen şehir" sloganına dikkati çekerek, şu kaydı düştü: "Bizim kentsel dönüşüm anlayışımızı yapıların ekonomik ömrü ya da yaşları değil, şehrimizdeki bireysel ve toplumsal yaşam koşulları şekillendiriyor. Yıkarak yapmak en kolay olanı; şehrin ruhunu ve dokusunu yaşatmak ise, kentsel dönüşümün en zor yanıdır. İşte biz Erzurum'da zoru başarıyor ve kadim şehrimizin ruhunu zirvelere taşıyoruz. Beton yığınları arasında kaybolmuş bir Erzurum için değil, tarihi ve kültürel ihtişamıyla göz kamaştıran bir kent için çalışıyoruz. Şu bir gerçektir ki kentsel dönüşümde esas olan; şehrin geleneksel mimarisi kadar, insanların sosyal ve kültürel yaşam bağlarını da koruyabilmektir. Dolayısıyla biz Erzurum'u bu yolla sadece dönüştürmüyor, aynı zamanda sosyal gelişimine de öncülük ediyoruz. Bu bağlamda büyük emekler harcayarak oluşturduğumuz yeni imar yönetmeliğimiz bu kentin inşallah 100 yılına ışık tutacak. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Kentsel dönüşümde ana temamız: "tarih dile geliyor, kendini anlatıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentsel dönüşümdeki ana temayı şöyle dile getirdi: "Kentsel dönüşümde yaptığımız hamlelerle Erzurum'umuzu şen, insanımızın gönlünü gülşen ediyoruz. Kamulaştırdığımız her yapıyla şehrimizin yarınlarına sağlam bir temel atıyor; inşa ettiğimiz her yapıyla da, geleneksel ve modern mimariyi Erzurum paydasında buluşturuyoruz. İşte bu düşüncenin en iyi bir şekilde yansıması da kuşkusuz Kültür Yolu Projesi'dir. Tarihin gün yüzüne çıktığı bu projeyle bölgede bulunan medeniyet ve kültür koridoru da bugün gelinen noktada bütün ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Bizim Erzurum'daki kentsel dönüşüm tarifimiz; ana temamız 'Tarihin dile gelmesi ve kültürümüzün hayat bulması' demektir. Ecdadımızın bize en büyük mirası olan şehrimiz, 'Kentsel dönüşümde Erzurum Modeli' felsefesiyle 8 yıldır nefes almaya başladı. Herkes yıkabilir, yapabilir! Fakat ruhuyla birlikte yaşayan şehirleri sadece kültürel ve toplumsal kaygılara sahip yönetimler inşa edebilir. Tıpkı Erzurum'da bizim yaptığımız gibi..." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel