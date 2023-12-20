Büyükşehir KAYMEK'ten minikler için okullarında 'ebru' etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik kurs ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra kültür ve sanata ilişkin etkinliklerle de öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik kurs ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra kültür ve sanata ilişkin etkinliklerle de öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ebru sanatını öğrencilere tanıtmak için okulda etkinlik düzenledi.

Kültür ve sanatın hemen her dalında açmış olduğu kurslar ile vatandaşları sanata yönlendiren KAYMEK, bu kez de ilkokul öğrencisi miniklere yönelik sanatsal etkinlik düzenledi. Geleneksel el sanatlarından olan ebru etkinliğinde ilkokul öğrencileri ile buluşan KAYMEK eğitmenleri, ebru sanatının tüm inceliklerini ve özelliklerini miniklere anlattı.

Geleneksel el sanatları, gelecek nesillere aktarılıyor

Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı İlkokulu'nun öğrencileriyle ebru sanatı etkinlikleri yaparak ortaya rengarenk eserler çıkaran KAYMEK eğitimcileri, geleneksel el sanatlarını gelecek nesillere aktarmayı hedefleyerek, çocuklar için eğitici ve keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Ebru sanatı etkinliğinde öğrenciler, birbirinden farklı ve güzel ebru çalışmasını yaparak geleneksel el sanatı olan ebruyu öğrendi ve etkinliğe büyük ilgi gösterdi. - KAYSERİ