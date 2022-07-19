Büyükşehir izcileri Zeytinpark'ta kamp yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi izcileri, yaz tatili döneminde keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla Zeytinpark'ta kamp yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Zeytinpark'ın Antalya'nın önemli bir değeri olduğunu belirterek, "İzcilerimize doğa sevgisini aşılarken, doğanın korunması gereken en önemli miras olduğunu da öğretiyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan izcilik faaliyetleri çerçevesinde eğitimlerini tamamlayan izciler Zeytinpark'ta kamp yaptı. Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte çeşitli aktivitelerle vakit geçiren izciler aynı zamanda sorumluluklarını geliştirmek için çeşitli görevler üstlenerek tecrübelerini geliştiriyor.

Hem eğlenip hem öğreniyorlar

11-15 yaş aralığındaki izciler, kişisel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla kamp etkinliği yapıyor. Zeytinpark'ta düzenlenen kampta şehrin içerisinde doğayla baş başa olma fırsatı bulan izciler doğayı yakından tanıma şansı bulurken, kamp etkinlikleriyle de keyifli vakit geçiriyor. Toplumsal ve milli değerlerin aktarıldığı izcilik eğitimi çerçevesinde sağlıklı düşünme yeteneği, doğal ortamda yapılan spor etkinlikleri ile fiziksel gelişim ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşması için de çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Doğayı tanıyorlar

Doğayla iç içe bir ortamda olduklarını söyleyen Büyükşehir izcisi Emircan Teker, "Burası çok büyük bir alan. Kamp yapmak doğayı tanımamıza, doğada tek başına kaldığımızda neler yapabileceğimizi öğrenme olanağı sağlıyor. Burada hem şehrin içinde hem de doğayla iç içeyiz. Arkadaşlarımızla keyifli vakit geçirerek sosyalleşiyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bizlere sunduğu bu imkandan yararlanarak izcilik faaliyetlerine katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

"Zeytinpark önemli bir değer"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şehrin kalbinde bulunan ve izciler için iyi bir ortam sağlayan Zeytinpark'ın Antalya'nın önemli bir değeri olduğunu belirterek, "İzcilerimize doğa sevgisini aşılarken, doğanın korunması gereken en önemli miras olduğunu da öğretiyoruz. Zeytinpark da içerisinde barındırdığı tüm ağaçlarla, tüm canlılarla korunması ve geleceğe bırakılması gereken bir değer. Bu nedenle kamp için bu alanı seçtik. İzcilerimizin bir sonraki kampı Ağustos ayında gerçekleşecek" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel