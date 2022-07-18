Antalya Büyükşehir Belediyesi izcileri, Zeytinpark'ta kampa girdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi izcileri, yaz tatili döneminde keyifli vakit geçirebilmek ve doğayı tanımak amacıyla Zeytinpark'ta kamp yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11-15 yaş aralığındaki izciler, yaz döneminde çeşitli aktivitelerle farklı görevler üstlenerek tecrübelerini geliştiriyor.

Belediye tarafından başlatılan izcilik faaliyetleri kapsamında izciler, kişisel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla Zeytinpark'ta kampa girdi. Doğayı yakından tanıma şansı bulan izciler, kamp etkinlikleriyle de keyifli vakit geçiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şehrin kalbinde bulunan ve izciler için iyi bir ortam sağlayan Zeytinpark'ın Antalya'nın önemli bir değeri olduğunu belirtti.

İzcilere doğa sevgisini aşılarken, doğanın korunması gereken en önemli miras olduğunu da öğrettiklerini aktaran Böcek, "Zeytinpark da içerisinde barındırdığı tüm ağaçlarla, tüm canlılarla korunması ve geleceğe bırakılması gereken bir değer. Bu nedenle kamp için bu alanı seçtik. İzcilerimizin bir sonraki kampı ağustosta gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Büyükşehir izcisi Emircan Teker, doğayla iç içe bir ortamda olduklarını belirtti.

Ortamı çok sevdiğini anlatan Teker, kamp yapmanın doğayı tanıma fırsatı sunduğunu kaydetti. Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirerek sosyalleştiklerini aktaran Teker, kendilerine böyle bir imkan sağlayan belediye yetkililerine teşekkür etti.