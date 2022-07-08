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Büyükşehir'in toplu taşıma araçları bayram boyunca ücretsiz

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir'in toplu taşıma araçları bayram boyunca ücretsiz

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca belediye bünyesindeki araçlarla toplu ulaşımı ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca belediye bünyesindeki araçlarla toplu ulaşımı ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Yapılan açıklamada; 4 günlük Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşım sorunu yaşamamaları için il genelinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kırmızı otobüsler ile kent merkezinde ulaşım hizmeti veren elektrikli otobüslerin ücretsiz hizmet vereceğini duyuruldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayramda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 12 Temmuz Salı günü biten 4 günlük Kurban Bayramı süresince belediyeye ait toplu taşıma araçlarının yapacağı seferlerde vatandaşlarımızdan ücret talep edilmeyecek. Manisalı hemşerilerimiz bu sayede hem bayram ziyaretlerini hem de diğer ihtiyaçlarını ulaşım sorunu olmadan karşılayabilecekler. Bu vesileyle tüm Manisalıların ve Türk-İslam aleminin de bayramını kutluyoruz" ifadelerinde bulunuldu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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