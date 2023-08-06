Büyükşehir'in spor yatırımları şehrin dört bir yanında

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesine FIFA standardında tribünlü futbol sahası kazandırıyor. Kurupelit Futbol Sahası inşaatının hızla devam etiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu şehrin spordaki potansiyeline katkı sunmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yeni projelerle ile spor altyapımızı daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Samsun'a yeni spor tesisleri kazandırmak için projeler üretmeye devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde 500 kişi seyirci kapasiteli FIFA standardında futbol sahası inşa ediyor. Bin 695 metrekarelik alana yapılan projede, sahanın yanında ayrıca antrenman sahası, soyunma odası, hakem ve antrenör odaları, depolar ve 140 araçlık otopark yer alıyor. 151 milyon 476 bin TL bütçeli projenin tamamlanmasını bölgede yaşayan vatandaşlar heyecanla bekliyor.

Kurupelit Futbol Sahası inşaatının hızla devam etiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu şehrin spordaki potansiyeline katkı sunmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yeni projelerle ile spor altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Kurupelit Futbol Sahası da yapımı devam eden projelerimizden birisi. 500 kişi kapasiteli FIFA standartlarında bir saha yapıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN