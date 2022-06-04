Büyükşehir'in Park Et-Vale Uygulaması'nın ikinci noktası açıldı - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından sera gazı salınımının azaltımına katkı sağlaması açısından yöntem farklılığı olarak ilk olma özelliğine sahip Park Et-Vale uygulamasının 2'nci hizmet noktası Kiçikapı Caddesi'nde açıldı.

Kaleönü bölgesinde hizmete açılan ve sürücülerin yoğun ilgi gösterdiği Park Et-Vale hizmet noktasına bir yenisi daha eklendi. Kiçikapı bölgesinde hizmet vermeye başlayan vale noktasıyla sürücüler park yeri aramak yerine valeye araçlarını teslim ediyor ve otopark sorunu yaşamıyor. Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, yaptığı açıklamada, "Kentin en yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı Bankalar Caddesi bölgesinde sürücülerin park yeri aramasında geçen süreyi azaltma ve böylelikle sera gazı salınımının azaltılmasına katkı sağlamak maksatlı 2'nci vale uygulamasını hizmete açmış bulunuyoruz" dedi.

Kaleönü bölgesine 8 ay önce oluşturdukları ilk vale hizmet noktamızda yaklaşık 14 binin üzerinde kullanım gerçekleştiğini vurgulayan Canbulut, "Bu rakam da yerinde bir karar alınmış olduğunu göstermektedir. İlk vale noktamız ile yeni hizmete açmış olduğumuz Kiçikapı hizmet noktası sayesinde araç parkının kaygı olmaktan çıkması ve vatandaşlarımızın işlerini kolayca yapabilmesi, amaçlanan hedefler arasındadır. Her türlü verinin analiz edilerek vatandaşlarımızın memnuniyetinin ön planda tutulduğu hizmetlerimiz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde devam edecektir" diye konuştu.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Büyükşehir Belediyesi otopark görevlileri tarafından park edilecek araç, sürücüden Kiçikapı ve Kaleönü Vale Noktası'ndan teslim alınırken, Bedesten Katlı Otoparkı'na park işlemi gerçekleştiriliyor. Araç, plaka ve sürücü iletişim bilgileri ile sisteme kayıt gerçekleştirilerek, verilen telefon numarasına link ve şifre gönderiliyor. Araç teslim alınmak istendiğinde, cep telefonuna gelen linke tıklayıp, aracın ne zaman alınmak istendiğine dair not bırakılabiliyor.

Vale hizmeti 09.00 ile 18.30 arasında kullanılabiliyor. Aracın 18.30'dan sonra otoparkta kalmaya devam etmesi halinde, aynı gün 21.00'a kadar ya da ertesi gün 07.00 - 21.00 saatlerinde Bedesten Otoparkı'ndan, cep telefonuna gelen şifrenin otopark görevlisine gösterilmesi ile araç teslim alınabiliyor. Sürücü vatandaşlara, araçlarında değerli eşya bulundurmamaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Ayrıca vale uygulaması, araçların fazladan yakıt yakması ve israfın önlenmesi, fazladan egzoz gazı salınmasının da önüne geçilmesi açısından çevreci bir uygulama olarak hizmet veriyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel