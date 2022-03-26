Büyükşehir'in obezite kampında 320'yi aşkın kişi fazla kilolarından kurtuldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) obezite kampı, kilo vermek için mücadele eden obezite hastalarına umut oluyor. Yaklaşık 2 yıldır hizmet veren bu kampta bugüne kadar 320'yi aşkın danışan, fazla kilolarından kurtularak sağlığına kavuştu, bu yolla yaşam kalitesini artırdı.

Günümüz dünyasının en sık karşılaşılan obezite sorunu için GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler ile Gençlik Hizmetleri ve Spor daire başkanlıkları iş birliğinde Kasım 2020'den bu yana hizmet veren obezite kampı, kilo vermekte güçlük çeken vatandaşlara umut kapısı oluyor. Bu çerçevede 2 yıl içerisinde 320'den fazla kişi, amaçladığı kilo kaybına ulaşarak daha sağlıklı bir bedene kavuştu.

Burç ormanındaki eşsiz kampta alanında uzman doktor ve diyetisyen ekip tarafından özgün tedavi yöntemiyle hastaların gün içerisinde ateş, nabız, tansiyon ve kan şekerleri düzenli olarak takip edilerek beslenme programları hazırlanıyor. Bunun yanında diyetisyenler, psikologlar, hemşireler ve spor eğitmenlerince katılımcılara eğitimler veriliyor. Ayrıca danışanlar kampta verilen günlük programların dışına çıkmadan yeterli su tüketerek beslenme programına uygun egzersizler gerçekleştiriyor.

Eğitimler çerçevesinde üyeler, sağlıklı beslenmeyi öğrenerek; porsiyon kontrolünü, yemekleri doğru pişirme tekniklerini, öğün düzenini ve sağlıklı besinleri yaşamlarına dahil ediyor. Günlük yapılan tansiyon ve açlık kan şekeri ölçümlerinin sonucunda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artması ile katılımcıların ölçümlerinde gözle görülür düzelmeler oluyor. - GAZİANTEP