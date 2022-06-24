Büyükşehir'in Kariyer Merkezi 50 bin kişiye ulaştı, 2 bin kişiye istihdam sağladı - Haberler

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Büyükşehir'in Kariyer Merkezi 50 bin kişiye ulaştı, 2 bin kişiye istihdam sağladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir'in Kariyer Merkezi 50 bin kişiye ulaştı, 2 bin kişiye istihdam sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi sayesinde on binlerce kişiye ulaşırken, binlerce kişinin de istihdamına aracı oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi sayesinde on binlerce kişiye ulaşırken, binlerce kişinin de istihdamına aracı oldu.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapısını güçlendirirken, sosyal ve kültürel gereksinimlerini de karşılıyor. Bu çerçevede vatandaşların istihdamına da katkı sağlamak için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Kariyer Merkezi aracılığı ile istihdam konusunda 50 bin 930 kişiye ulaşırken, 2 bin 77 kişiye de istihdam sağladı.

Yaptığı çalışmalarla iş arayan ve işveren arasında köprü kuran Büyükşehir Belediyesi'nin kariyerden sorumlu kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi'nde aynı zamanda danışmanlık hizmeti de veriliyor. İstihdama ve çalışma hayatı konularına yönelik başvuruda bulunan vatandaşlara danışmanlık hizmeti de sağlayan merkez ile en uygun kişi, en uygun işe yönlendirilirken, toplamda 8 bin 589 kişiye de danışmanlık hizmeti verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam ve danışmanlık kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, inovatif kimliğiyle Türkiye'de güçlü bir ekonomi ve gelecek sağlayarak, istihdam piyasasına yön veren kuruluşlardan birisi olmayı hedeflerken bu çerçevede hemen her platformdan hedef kitledeki vatandaşlara ulaşmaya gayret gösteriyor. Gerek şehir merkezindeki Büyükşehir Belediyesi İletişim Küresi'nde, gerek merkez ofisinde olmak üzere yüz yüze vatandaşlarla ilgilenen Kayseri Kariyer Merkezi, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de hedefine ulaşmaya çalışıyor.

2008 yılında KAYMEK Kariyer Merkezi olarak faaliyetlerine başlayan, geçtiğimiz yıl içerisinde ise Kayseri Kariyer Merkezi adı altında faaliyetlerine hız veren Büyükşehir Belediyesi'nin kariyer, danışmanlık ve istihdam odaklı kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Serbest Bölgesi, Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi ve KAYMEK A.Ş. ile işbirliği içerisinde kentteki istihdama katkı sağlıyor. - KAYSERİ

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