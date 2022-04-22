Büyükşehir'in izcileri Zeytinpark'ta yemin edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilk izcileri 24 Nisan Pazar günü Zeytinpark'ta düzenlenecek törenle yemin edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk kez başlatılan izcilik faaliyetleri kapsamında eğitimlerini tamamlayan izci adayları için 24 Nisan Pazar günü Zeytinpark'ta Aday İzci Yemin Töreni düzenlenecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve 27 Kasım'da başlayıp, her cumartesi Akdeniz Kent Parkı içerisindeki Gençlik Merkezi'nde yapılan eğitimler ve geziler sonrasında eğitimini tamamlayan izci adayları yemin ederek izci olacak. İzci adayları; çadır kurma, düğüm çeşitleri, izci yürüyüşü, izci şarkıları, doğa yürüyüşü, doğada konfor halinde yaşama, ilkyardım, kampçılık, izcilik komutları, harita ve pusula gibi birçok alanda eğitim aldı ve önemli gün ve haftalarda çalışmalar yürüttü. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel