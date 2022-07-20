Kayseri Büyükşehir Belediyesinin geleneksel doğa kampı başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin doğa kampı hafta sonu Sarımsaklı Barajı'nda başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ'nin 2018 yılında başladığı doğa kampları bu yıl da devam ediyor.

Sarımsaklı Barajı'nda yapılacak ve yaz boyu devam edecek doğa kamplarının ilki 23 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.

Spor AŞ tarafından organize edilen kampta, birbirinden farklı survivor parkuru, voleybol, okçuluk gibi oyun alanları, sabah sporu, gece çorbası, kamp ateşi, canlı müzik, yarışmalar ve birçok etkinlik düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği doğa kampında ailelerin ve çocukların kıyasıya yarıştığı yarışmalarda takım ruhu ve takım bilincini aşılamayı da hedefliyor.

Doğa kampları 0-7 yaş için ücretsiz olurken, 8-12 yaş için 140 lira, 13 yaş üzeri için ise 180 lira olarak belirlendi. Ayrıca doğa kampı süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumu Spor AŞ tarafından temin edilecek.

Vatandaşlar doğa kampları ile ilgili duyuru ve rezervasyon bilgilerine, haftalık kamp programı ile Spor AŞ internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. Kamp için kayıtlar ise Fizyospor Merkezi'nden yapılacak.