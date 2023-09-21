Büyükşehir'in Fotoğraf Yarışması için başvurular 25 Eylül'de sona eriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği işbirliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yılı Ulusal Fotoğraf Yarışması içi başvurular sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği işbirliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yılı Ulusal Fotoğraf Yarışması içi başvurular sürüyor. Başvurular, www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden 25 Eylül tarihine kadar yapılabilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışma, tüm Türkiye'deki fotoğrafçılara açık olacak. Her katılımcı en fazla 5 adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Türkiye sınırları içerisinde çekilmiş olması şartı bulunuyor.

Yarışmada birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL para ödülü verilecek.

Yarışmaya katılan eserler fotoğraf sanatçısı, gazeteci ve savaş muhabiri Coşkun Aral, ödüllü fotoğrafçı ve gezgin İzzet Keribar, ünlü sokak fotoğrafçısı ve görsel sanatçı Dilan Bozyel, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Ana Sanat Dalı Bölüm Başkanı Dr. Nafia Özdemir Hanyaloğlu ve fotoğraf sanatçısı ve ANFAD temsilcisi Bilkan Uçkan tarafından değerlendirilecek. - ANTALYA