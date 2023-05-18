Büyükşehir'in deprem bölgesine yardımları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ekipleri Gaziantep Nurdağı ve İslahiye'de üç noktada vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yaparak, bölge halkının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı iki büyük deprem sonrasında bölgede başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Gaziantep'e bağlı Nurdağı ve İslahiye'de üç noktada vatandaşlara sıcak yemek dağıtan büyükşehir ekipleri ayrıca kepçe, vinç ve su arasözleri ile bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı teknik ekiplerde konteynır kentlerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor, sorunlarının çözümüne yardımcı oluyor.

Depremin yaraları sarılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sık sık deprem bölgesine giderek, depremzedeler ile bir araya geliyor, ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun bir çalışma sürdürüyor. Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "İlk günden itibaren Büyükşehir ekiplerimiz yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bölge halkının her zaman yanındayız. Ekiplerimiz burada çalışmalarına devam edecek. Depremin yaralarını birlikte sarmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA