Erzurum kültür sanat: Erzurum belediyesince sokakta yaşayan kediler için 68 ev kuruldu

Erzurum'da belediye ekipleri, sokakta yaşayan hayvanların kışın dondurucu soğuktan yazın da bunaltıcı sıcaklardan etkilenmemesi için 68 noktada kedi evi kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki kedilerin kışın soğuktan yazın da sıcaktan etkilenmemesi amacıyla kent merkezi ve ilçelere kedi evleri yerleştirdi.

Günün belirli saatlerinde bu evlere giderek sokak hayvanlarına özveriyle bakım ve takiplerini yapan ekipler, evlere mama ve yavru kediler için süt bırakıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Şehrin 68 noktasına kendi imalatımız olan kedi evlerini konumlandırdık. Hayvan Barınağı'nda kurduğumuz Kedi Evi'ni şehir merkezi ve ilçelerimiz için modelleyerek kentte doğal hayatın korunmasını da sağlıyoruz. Patili dostlar için oluşturduğumuz kedi evlerimize her gün mama da bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sekmen, il genelindeki kedi evlerinin sayısını daha da artıracaklarını belirtti.