Büyükşehir faaliyet raporuna onay

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında görüşülen 2021 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Mütevazi rakamlarla şehir adına büyük işler yapmanın derdi ve heyecanı içerisindeyiz. İnşallah aldığımız kararlar, yaptığımız çalışmalar hitama erer de bir gün geriye dönüp baktığımızda yaptıklarımızdan mutlu oluruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısı Başkan Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı. Komisyonlardan gelen maddelerin görüşülmesinin ardından 2021 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi için meclise kısa bir süre ara verilirken, ikinci bölümde meclise Başkanvekili Ahmet Yıldız başkanlık etti. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Alper Bayrak, faaliyet raporu hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Bayrak, bütçe gerçekleşme oranlarından hedef gerçekleşme oranlarına ve hayata geçirilen belli başlı projelere kadar detaylı bir sunum yaptı. Meclis üyelerinin söz alarak faaliyet raporu hakkındaki eleştiri ve önerilerini dile getirmesinin ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, faaliyet raporuna ilişkin yöneltilen sorularına cevap verdi.

"BURKENT konut üretecek"

Başkan Aktaş, Büyükşehir iştiraklerinden BURKENT'in nitelikli konut üretimine başlayacağını müjdeledi. Başkan Aktaş, "BURKENT inşallah önümüzdeki ay ihale yapıyor. Logosunda da zaten konut var dikkat edersiniz. Yiğitler 75. Yıl'da inşallah ilk kentsel dönüşümle alakalı ihalesi gerçekleştirecek. BURKENT sadece hafriyat döküm sahaları işleten bir şirket değil, aynı zamanda Bursa için konut üreten bir şirket haline gelecek" dedi.

"Mudanya'da havuz çürüyor"

Büyükşehir Belediyesi katı atık toplama bedellerini su faturalarından çıkarmasıyla yaşanan süreç faaliyet raporu görüşmelerinde de gündeme getirilirken, Başkan Aktaş, bu uygulamanın İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 26 Büyükşehir Belediyesi'nde uygulanmadığını kaydetti. Konuyu yangıya taşıyıp süreci hukuk zaferi olarak niteleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı da isim vermeden eleştiren Başkan Aktaş, "Bununla alakalı kalkıp hukuk zaferi olarak millete lanse etmeye kalkarsanız ben de size şunu hatırlatırım. Hukuk zaferi diye aldığınız havuzu 2 seneden beri Mudanya'da çürütüyorsunuz Bu nasıl hukuk zaferi kardeşim. İki senedir havuz kapalı, ben portatif havuzlar kuruyorum. Bu sene sayıyı artıralım Mudanyalı çocuklar daha fazla istifade etsin" diye konuştu.

Özellikle pandemi sürecinde bir taraftan sosyal desteklerle toplumun tüm kesimlerine dokunmaya çalıştıklarını, diğer taraftan da Bursa'nın uluslararası tanıtımı için büyük gayret gösterdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Mütevazi rakamlarla şehir adına büyük işler yapmanın derdi ve heyecanı içerisindeyiz. İnşallah aldığımız kararlar, yaptığımız çalışmalar hitama erer de bir gün geriye dönüp baktığımızda yaptıklarımızdan mutlu oluruz" dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile mecliste kabul edildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel