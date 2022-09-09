Büyükşehir, Erciyes Dağı'ndan aldığı ilham ile 3 bin 917 eserli yıl sonu sergisini açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve mesleki kursları ile yüzbinlerce insana dokunan kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve mesleki kursları ile yüzbinlerce insana dokunan kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) Erciyes Dağı'nın rakımını ilham alarak hazırladığı, 56 el sanatı branşında toplam 3 bin 917 eseri beğeniye sunağı "Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine KAYMEK Yıl Sonu Sergisi" yarın açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetler gösteren KAYMEK, mesleki eğitim kurslarının yanı sıra, birbirinden değerli el emeği göz nuru eserlerle düzenlediği sergilere yenilerini eklemeyi sürdürüyor. KAYMEK, 2021-2022 eğitim öğretim yılında birçok el sanatı dalında tesislerinde eğitim verdiği kursiyerler ve eğitmenler tarafından bin bir emekle hazırlanan el emeği göz nuru eserleri, "Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine" KAYMEK Yıl Sonu Sergisi ile Kayserililerin beğenisine sunuyor.

Erciyes Dağı'nın yüksekliğinden ilham alınarak hazırlanan ve 10 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te KAYMEK Göz Nuru Tesisi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak sergide 56 el sanatı branşında toplam 3 bin 917 eser görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.

KAYMEK'in birçok sanat dalında düzenlediği kurslarda eğitim alan kursiyerlerin ve KAYMEK eğitmenlerinin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan "Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine" KAYMEK Yıl Sonu Sergisi, farklı bir konseptle ziyaretçileri kendine hayran bırakacak. KAYMEK tarafından ziyarete açılacak sergi ile 2022 yılı içerisinde ülkedeki emsalleriyle karşılaştırıldığında en çok sayıda eserle görsel bir şölene imza atılması planlanıyor.

"Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine" KAYMEK Yıl Sonu Sergisi'nde 'Akrilik Boya Resim, Alüminyum Kabartma Yapımı, Cam El Dekoru, Cam Mozaik (Mozaik), Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Dekoratif Örtü Dikimi, Çini İşlemeci/Çinici, Tahrirci/Çinici, Çocuk Üst Giysileri Dikimi, Dantel Anglez Yapımı, Davul Derisinden Aksesuar Yapımı, Kösele Çanta Yapımı, Saraciye Kesimci, Dekoratif Ahşap Süsleme, Dekoratif Sepet Örücülüğü' gibi 56 el sanatı branşında 3 bin 917 eser sergilenecek. - KAYSERİ