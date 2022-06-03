Büyükşehir, engelli vatandaşlara sinema keyfi yaşattı - Haberler

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Büyükşehir, engelli vatandaşlara sinema keyfi yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir, engelli vatandaşlara sinema keyfi yaşattı

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar ve ailelerine sinema keyfi yaşattı.

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar ve ailelerine sinema keyfi yaşattı.

Büyükşehir belediyesi, engelli vatandaşların sosyal yaşama daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla başlattığı etkinliklerini sürdürüyor. Bu çerçevede Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünce, belediyeye ait otobüslerle alınan engelli vatandaşlar ve ailelerine 'Togo' isimli sinema filmi izletildi. 1925 yılında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde kasabayı etkisi altına alan salgının tedavi edilmesi için zorlu bir yolculuğa çıkan bir adam ve köpeğinin hikayesi konu alınıyor. Yaklaşık 1,5 saatlik sinema filmini izlemek için Hacıbekir Kültür Merkezi Sinema Salonu'nu dolduran engelli vatandaşlar ve aileleri sinema keyfini doyasıya yaşadı. 80 engelli vatandaş ve ailelerinin katıldığı etkinlikte vatandaşlara patlamış mısır ikramı da yapıldı.

Engelli vatandaşlar ve aileleri ise kendilerine yönelik düzenlediği etkinlikler nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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