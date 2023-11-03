Büyükşehir Ekipleri, Daha Yeşil Bir Mersin İçin Çalışıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 2019 yılından bu yana kentin bir ucundan bir ucuna, daha yeşil bir Mersin misyonuyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir’in sorumluluk alanında bulunan park, yeşil alan, cadde, meydan, bulvar refüjleri, kavşak ve kaldırım alanlarında, 9 milyonun üzerinde bitki dikimi gerçekleştirildi. Vahşi sulama uygulamasını azaltarak otomatik sulama sistemine kısmen geçen Büyükşehir, bu sayede su kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 2019 yılından bu yana kentin bir ucundan bir ucuna, daha yeşil bir Mersin misyonuyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir'in sorumluluk alanında bulunan park, yeşil alan, cadde, meydan, bulvar refüjleri, kavşak ve kaldırım alanlarında, 9 milyonun üzerinde bitki dikimi gerçekleştirildi. Vahşi sulama uygulamasını azaltarak otomatik sulama sistemine kısmen geçen Büyükşehir, bu sayede su kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağladı.

Sürdürülebilir ve çevre dostu bir kent oluşturmayı hedefleyerek kent ekolojisine katkı sağlamayı amaçlayan Büyükşehir, Tarsus ve merkez ilçelerde sorumluluk alanımızdaki park ve yeşil alanlarda 121 bin metrekare yeşil alana otomatik sulama sistemi kurarak, Mersin'i yeşilin her tonuyla buluşturmaya devam ediyor.

TAŞ: "MERSİN'İN DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜNE UYGUN TÜRLERE ÖZEN GÖSTERDİK"

'Peyzaj Master Planı' doğrultusunda Mersin genelinde 'Stratejik Eylem Planı' hazırlandığını ve iklim değişiklikleriyle ilgili yapılabilecek eylemlerin belirlendiğini aktaran Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Peyzaj Mimarı Nurseren Taş, bitkilendirme çalışması yaparken az su isteyen, tacı geniş gölge sağlayan ve Mersin'in doğal bitki örtüsüne uygun veya iyi adapte olmuş türlerin kullanılmasına özen gösterdiklerini kaydetti.

Bununla birlikte 2019 yılından bu yana park, yeşil alanlar, cadde ve bulvar refüjlerinde, kavşak ve kaldırımlarda toplam 9 milyon 41 bin adet ağaç, ağaççık, çalı, yer örtücü, çok yıllık otsu ve mevsimlik bitki dikimi gerçekleştirdiklerini belirten Taş, yeşil alanlarda vahşi sulama uygulamasını kaldırıp, yerine otomatik sulama sistemine geçtiklerini söyleyerek, "121 bin metrekare yeşil alana otomatik sulama sistemi kuruldu. Tarsus ve merkez ilçelerde toplam 22 adet dikey sondaj çalışması yapılmış olup, 79 kilometre cadde ve bulvar refüjlerinde otomatik sulama sistemi kurularak tamamlandıkça aktif hale getirilerek sulama yapılıyor" dedi.

"MERSİN GENELİNDE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Darısekisi Örnek Köy Projesi'nin köy alanı ve peyzaj düzenlemesinin, Silifke Gazi Çiftliği'nin ise peyzaj düzenlemelerinin ve otomatik sulama sistemi kurulumunun gerçekleştiğini dile getiren Taş, aynı zamanda'Uluslararası Expo 2021 Hatay Etkinliği' kapsamında 'Medeniyetler Bahçesi' temalı Antakya iller bahçesinde 'Mersin Bahçesi'nin oluşturulduğunu ve Mersin'in tarihi, kültürel ve bitkisel özelliklerinin tanıtıldığını aktardı. Tanıtım, 'Doğal Alanlar ve Kentsel Tasarım', 'Tarihi Yapılar ve Tasarım' ile 'Doğal Zenginlikleri ve Mirası Tanıtma Özel Ödülü'nü aldı.

2019 yılından bu yana mevcut park ve yeşil alanlarda iyileştirmeler yapıldığını söyleyen Taş, "Mersin genelinde cadde ve bulvar refüjlerinde bordür değişimi, otomatik sulama sistemi kurulumu, toprak iyileştirme ve bitkisel peyzaj düzenlemeleri çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Revize edilen alanlarla ilgili bilgi aktaran Taş; Kültür Park'ta altı boşalan iskelelerin alt yapılarının, korkuluklarının ve zemin döşemelerinin yenilendiğini, Tarsus Yarenlik Alanı'nda aydınlatma ve zemin döşemeleriyle birlikte kent mobilyalarının değiştirildiğini ve ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığını söyledi.

"ÇALIŞMALARIMIZ TARSUS'TA DA DEVAM EDİYOR"

Tarsus ilçesinde çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Taş, Tarsus Atatürk Gençlik Parkı'nda otomatik sulama sistemi ve yürüyüş yollarının yenilendiğini, çocuk oyun grupları ve spor alanlarıyla birlikte parkın içerisine personel yeri ve büfe yapıldığını kaydederek, Atatürk Parkı'nın daha işlevsel hale getirildiğini belirtti. Tarsus Mavi Bulvar' da peyzaj düzenlemeleri yaparak, koşu yolunu iyileştirdiklerini söyleyen Taş, "Tarsus Kasım Gülek Bulvarı'nda da bitkisel peyzaj çalışmaları ve toprak iyileştirmesi yaptık" dedi. Vatandaşların hobi amaçlı sebze ve meyvelerini yetiştirebileceği Hobi Parkı oluşturduklarını da dile getiren Taş, "16 bin 600 metrekare alan üzerinde kurduğumuz parkımız, 45 metrekarelik bahçe alanı ve 6 metrekarelik kulübelerimizle, toplam 190 adet parsel ve kulübeden oluşuyor" diye konuştu.

Mersin'de hem eğlence hem de rekreaktif ihtiyaçların karşılanabileceği yeni bir park açtıklarını da kaydeden Taş, "Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan ve yeni açtığımız Trafik Park'ımızı, estetik ve fonksiyonel bir park haline getirdik" dedi. Kültür Park içerisinde bulunan birçok kafenin peyzaj düzenlemesini yaptıklarını söyleyen Taş, park içerisinde yer alan macera parkurunun yenilendiğini ve bu sayede parkurun hem daha estetik, hem de daha işlevsel hale geldiğini vurguladı.

"MERSİN'İN HEP GÜZEL KALMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Büyükşehir Belediyesi'nin her yaş grubundan insanı düşündüğünü ve Mersin genelinde çocuklar için mahalle, köy ve ilkokullarda standart oyun grupları kurduklarını da kaydeden Taş, "2019'dan bu yana 173 adet çocuk oyun grubu kuruldu. Kurmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu. 4,5 yıldan bu yana kent genelinde çok önemli çalışmalar yapıldığını sözlerine ekleyen Taş, "'Mersin Hep Güzelsin' mottosuyla çıktığımız bu yolda, Mersin'in her zaman güzel kalması için çalışmalarımız devam edecek" dedi.