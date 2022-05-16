Antalya Büyükşehir'e Ait Toplu Ulaşım Araçları 19 Mayıs'ta Ücretsiz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya Büyükşehir'e Ait Toplu Ulaşım Araçları 19 Mayıs'ta Ücretsiz

ANKA - Emel Türegün - Yerel
 - Güncelleme:
Antalya Büyükşehir'e Ait Toplu Ulaşım Araçları 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvayı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvayı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak kurtuluş meşalesini yakmasının 103. yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ücretsiz hizmet verecek. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı 19 Mayıs Perşembe günü vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin siyah plakalı otobüsleri ile Antray ve nostalji tramvayından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title