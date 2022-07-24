Büyükşehir'den yeni bir kültür yatırımı daha: Erzurum Şehir Arşivi açıldı

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen Erzurum Şehir Arşivi düzenlenen törenle açıldı.

Tarihi Erzurum Kalesi surları altındaki Eski Erzurum Evleri'nde kurulan ve kısa adı ERŞA olan Erzurum Şehir Arşivi, ilk gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen açılışa önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kentin tarihi ve kültür birikimini yansıtan arşiv belgeleri, gazete, dergi, yıllık, fotoğraf, film gibi yazılı ve görsel dokümanların bulunduğu arşivde şehrin geçmişini yansıtan tarihi vesikalara da yer veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, Erzurum Valisi Okay Memiş ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, günün anlam ve önemini belirttikleri konuşmalarında Erzurum Şehir Arşivi'nin önemine vurgu yaparak, tarih şuuruna dikkat çektiler. Konuşmaların ardından ERŞA'nın açılışı yapıldı.

Bu arada Erzurum'un tarihini anlatan belge, doküman ve fotoğrafların 100 ayrı konu başlığı altında sunulduğu ve ziyaretçilerin sanal tur platformu sayesinde Osmanlı dönemindeki yaşamı tanıyabilecekleri ERŞA, içerisindeki zengin tarihi vesikalar sayesinde de araştırmacılar ve bilim insanları için önemli bir kaynak teşkil edecek. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel