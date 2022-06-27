Büyükşehir'den traktörü olan çiftçilere reflektör desteği - Haberler

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Büyükşehir'den traktörü olan çiftçilere reflektör desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir'den traktörü olan çiftçilere reflektör desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; İvrindi Gökçeyazı Mahallesi'nin ardından Susurluk'ta da çiftçilere, reflektör dağıtmaya devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; İvrindi Gökçeyazı Mahallesi'nin ardından Susurluk'ta da çiftçilere, reflektör dağıtmaya devam ediyor. Traktör kazalarının önüne geçmek ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla yapılan dağıtım tüm ilçelerde devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı; traktör kazalarının önüne geçmek ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla çiftçilere reflektör dağıtmaya devam ediyor. Dağıtıma ilk olarak İvrindi ilçesi Gökçeyazı Mahallesi'nden başlayan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını Susurluk ilçesinde de devam ettirdi. Bir yandan traktörlere reflektörleri takan Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da kullanımının önemi konusunda çiftçileri bilgilendirdi.

Ulaşım Denetleme Şube Müdürü Orhan Balatlı; geceleri etkin bir ışıklandırma sistemi sağladıkları için, kazaları önemli oranda minimum seviye çekmeye imkan sunan reflektörlerin dağıtımını Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla tüm ilçelerde gerçekleştireceklerini belirtti. 66 bin 737 adet traktör sayısıyla Türkiye'de 5. sırada olan Balıkesir'de, çiftçilerin reflektör kullanmasının teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Balatlı, özellikle çiftçi güvenliği konusunda; trafikte, trafik görüşünde ve görünürlüğü artırma konusunda reflektör uygulaması yaptıklarını söyledi.

Reflektör dağıtımı sayesinde kazaların en aza ineceğini ifade eden çiftçiler "Sabaha karşı ve gece yola çıktığımızda reflektörlerin çok faydası oluyor. Arkadan gelen araçların bizi görmesini sağlıyor. Böyle bir uygulama yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ederim." diye konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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