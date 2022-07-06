Kayseri Şehir Mezarlığı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, arife ve Kurban Bayramı'nın 1. günü şehir mezarlığı içerisinde yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyareti yapmaları için Kurban Bayramı arifesi ve birinci gününde vatandaşların şehir mezarlığı içerisine özel araçla girişlerine izin verilmeyecek.

Belediyeye ait araçlar, mezarlık içinde vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Belediyenin 12 aracı, engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar için mezarlık içerisinde ücretsiz sefer yapacak.