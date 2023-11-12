Büyükşehir'den "Sadi Tekkesi'nde Yaşama Dair" projesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Sadi Tekkesi'nde Yaşama Dair" projesi çerçevesinde kadınlara diyetisyen desteği verildi. 1 yıl sürecek proje ile 15 günde bir uzman isimler seminer verecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik hizmetlerin verildiği 4 merkezden biri olan Sadi Tekkesi ve Kuva-i Milliye Ruhu Müzesi birbirinden farklı kursların yanı sıra çeşitli seminerlere de ev sahipliği yapıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan 'Sadi Tekkesi'nde Yaşama Dair' projesi çerçevesinde de kadınlara ilk olarak ücretsiz diyetisyen danışmanlığı hizmeti verildi. Yaklaşık 40 kadının katıldığı seminerde Büyükşehir Belediyesi personeli Diyetisyen Burcu Tak, beslenme, sağlıklı yaşam ve sağlıklı zayıflama gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.

"4 ayrı noktadaki merkezlerde kadınlarımız için önemli hizmetler veriyoruz" diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kadınlarımız sosyal hayata daha fazla katılsın, kendilerini geliştirsin istiyoruz. Her projemizi bu bakış açısıyla hayata geçiriyoruz. 'Sadi Tekkesi'nde Yaşama Dair' projesi de onlardan biri. 15 günde bir uzman isimlerle kadınlarımızı buluşturacağımız projenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sadi Tekkesi ve Kuva-i Milliye Ruhu Müzesi'ndeki seminere katılan kadınlar, faydalı bir eğitim ve seminer olduğunu söyledi. - SAMSUN