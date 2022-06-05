İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere ve Ailelerine Lgs Desteği - Haberler

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere ve Ailelerine Lgs Desteği

ANKA - Yerel
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere ve Ailelerine Lgs Desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin güven ve huzur içinde LGS sınavına girmesini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı. Sınava geç kalan öğrenciler ise zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin güven ve huzur içinde LGS sınavına girmesini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı. Sınava geç kalan öğrenciler ise zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün düzenlenen LGS sınavının öncesinde öğrencilerin güven ve huzurla sınava girmesini sağlamak için toplu taşımada sefer sıklığını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, sınav günü öğrencilere ve velilere desteğini sürdürdü.

LGS nedeniyle 10 ayrı okulda öğrenciler ve velileri için 11 bin kişilik su, çay ve kahve ikramında bulunuldu. Zabıta Daire Başkanlığı sınav merkezlerinin çevresinde gürültü oluşmasını önledi. Trafik ve güvenlik önlemi aldı. Sınava geç kalan onlarca öğrenci ise zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesaplarından dün yaptığı paylaşımda "Gençlerimiz için yarın büyük gün. LGS heyecanlarını hep birlikte paylaştığımız bu günde belediyemizin gürültüye neden olabilecek tüm faaliyetlerini durduruyoruz. Tüm halkımızdan da ses konusunda duyarlı olmalarını rica ediyorum. Başarılar gençler" ifadelerini kullanmıştı.

ANKA / Yerel

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