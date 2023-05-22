Büyükşehir'den 'inanç turizmi' için önemli adım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, Kayseri'deki inanç turizmi için Türkiye Belediyeler Birliği ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediyesi'ne yetki verilmesi karara bağlayarak önemli bir adım attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, Kayseri'deki inanç turizmi için Türkiye Belediyeler Birliği ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediyesi'ne yetki verilmesi karara bağlayarak önemli bir adım attı.

Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclisi'nde, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışmasında, "İnançlar Toprağı Kayseri" isimli proje ile ödül almaya hak kazanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilendirildi.

GÜNDEM 'OY BİRLİĞİ' İLE KABUL EDİLDİ

Kayseri'deki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için gece gündüz demeden çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, köklü geçmişe sahip Kayseri'deki inanç turizminin de değerlendirilmesi için girişimde bulunarak meclis gündemine aldığı 96 numaralı maddeyi meclisin oylamasına sundu. Bu kapsamda 'Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışmasında, "İnançlar Toprağı Kayseri" isimli proje ile ödül almaya hak kazandığımızdan projenin yapılması için, kurumumuzu temsile, ilzama, proje belgelerini imzalamaya ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi' talebi oy birliği ile karara bağlandı.

KAYSERİ İNANÇ TURİZMİNDE DE ÖNE ÇIKACAK

Kendine özgü doğa güzellikleri, köklü kültürü, sağlık altyapısı ve kadim tarihi öğeleri ile turizmin adeta her alanında öne çıkan Kayseri, bu kez de Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri ile inanç turizminde de söz sahibi olmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sahip olduğu inanç turizmi değerlerini turizme kazandırmak için girişimde bulunan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışmasında, "İnançlar Toprağı Kayseri" isimli proje ile ödül alırken, elde edilen ödül doğrultusunda da söz konusu alanda çalışma yapmak için kolları sıvıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu faaliyeti sonrasında Kayseri'deki zengin inanç turizmi değerleri turizme kazandırılırken, kent inanç turizmi ile de öne çıkacak. - KAYSERİ