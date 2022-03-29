Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı yardımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı yardımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara Halk Kart ile destek olmaya devam ediyor.

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara Halk Kart ile destek olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 2 bin 692 aileye 11 Milyon 949 bin 820 TL'lik Halk Kart yardımında bulunan Büyükşehir Belediyesi, dayanışma ve paylaşmanın ayı Ramazan'da Halk Kart yardım miktarını Ramazan Ayı'na özel olarak arttırdı.

Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart yardımından faydalanan vatandaşlara Ramazan öncesi Halk Kart yardım tutarına ek olarak 300 TL Ramazan Ayı yardımı yapıyor.

Başkan Gürün, "Paylaşmanın Ayı Ramazan'dayız, Birlikte Aile Birlikte Muğla'yız"

Ramazan Ayı'nın sabır, hoşgörü ve paylaşma ayı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'da büyük bir aile olduklarını ve ailelerin en büyük özelliğinin de her şartta birbirlerine kenetlenerek destek olmaları olduğunu belirtti.

Başkan Gürün, "Öncelikle paylaşmanın ayı Ramazanda tüm vatandaşlarımıza huzur ve bereket diliyorum. Biz Muğla'da büyük bir aileyiz. Ailelerin en büyük özelliği birbirlerine olan desteği ve sevgisidir. Büyükşehir Belediyesi olarak ailemizin en önemli fertleri olan vatandaşlarımıza sevgimiz ve desteğimiz büyüyerek devam ediyor. Herkese şimdiden iyi ramazanlar diliyorum" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Ramazan, Muğla, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title